Оля Фреймут восхитила образом в розовом платье за 21 тысячу гривен

Эксперт по этикету Оля Фреймут демонстрирует всей стране, как выглядеть женственно и в меру соблазнительно. Ее новый образ в ярко-розовом платье не остался без внимания.

К Новому году Оля Фреймут успела сняться в роскошной фотосессии, поэтому припасенные кадры публикует с отдыха. В объективе фэшн-фотографа Сони Плакидюк она появилась в необычном для себя образе – кокетливом розовом платье.

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Образ Оли Фреймут в розовом платье

Выбирая look на съемку, Оля Фреймут доверилась украинскому бренду Lake Studio. В их коллекции она отыскала шелковое платье ярко-розового цвета. Это наряд с длинными рукавами, двойной юбкой, лаконичным поясом в тон и декольте. Цена платья на официальном сайте – чуть более 21 тысячи гривен.

Под женственный образ звезда подобрала белые туфли-лодочки на шпильках. Она сделала акцент на макияже – красные губы, выразительные глаза с перламутровыми тенями. Волосы Фреймут накрутила в голливудские локоны, а несколько прядей уложила назад.

Оля Фреймут в розовом платье за 21 тысячу гривен / Фото из инстаграма издательства звезды

Оля Фреймут в розовом платье за 21 тысячу гривен / Фото из инстаграма звезды

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