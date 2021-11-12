Поскольку новые фотографии в соцсетях телеведущей появляются не часто, то каждое сообщение привлекает внимание. Ольга порадовала фанатов новой фотографией, которую сделала на красном фоне.

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Страстный образ Ольги Фреймут

Телеведущая позировала на камеру, сидя на стуле в классической одежде. На снимке Фреймут изображена в элегантной белой блузке оригинального пошива и черных брюках.

Волосы она уложила в легкие локоны и забрала набок. На лице сделала выразительный макияж с безупречным контурингом, коричневыми тенями на веках и яркой красной помадой на губах. Среди украшений look довершили лаконичные серьги. Такой образ Ольги Фреймут был очень страстным, она изображена уверенной в себе и одновременно чрезвычайно женственной.



Ольга Фреймут в белой блузке и с красной помадой / Фото из инстаграма ведущей

Текст публикации Ольги Фреймут:

Приватность. Я так ею наслаждаюсь. Нелегко мне дается жизнь в соцсетях. Выставлять фотографии детей, когда они сладко играют и не подозревают, что мама сейчас этот сокровенный момент тиражирует на тысячи незнакомых людей. Демонстрировать себя в паре с любимым. А если у кого-то период "разбитого сердца", и мое счастливое фото может разжечь боль одиночества?

Словом, жизнь в соцсетях изнурительнее, чем реальная. И я благодарю всех вас, что терпите мою нелюдимость. Люблю и обнимаю.