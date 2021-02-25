Популярная украинская телеведущая, участница проекта "Танцы со звездами" Ольга Фреймут празднует день рождения. В четверг, 25 февраля, ей исполняется 39 лет. Знаменитость часто делится с поклонниками советами этикета, поэтому в этот особый день редакция LifeStyle 24 собрала для вас лучшие уроки от звезды.

Ольга Фреймут на личной странице в инстаграме часто публикует короткие ролики, в которых делится с многотысячной аудиторией подписчиков разнообразными уроками этикета. В день рождения телеведущей журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку этих полезных советов.

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Уроки этикета от Ольги Фреймут

Что делать с салфеткой после трапезы?

После трапезы никогда не оставляйте салфетку на тарелке – это противоречит правилам этикета. Салфетка всегда должна быть вне тарелки, на столе.

Как держать чашку с кофе, а как – с чаем?

Чашечку с чаем нужно держать за ушко, а пальцы в тот момент должны быть вдоль ушка. Чашку с кофе держим также за ушко, однако пальцы убираем в кулачок. Это связано с тем, что чашка с кофе тяжелее, ведь в него люди часто добавляют молоко и сахар.

Как правильно есть виноград из фруктовницы?

Когда мы хотим насладиться виноградом из общего подноса, нужно отрезать веточку специальными ножницами или отломить ее и взять на тарелку.

Как правильно есть кукурузу?

Кукурузу стоит взять специальными холдерами. Есть ее нужно от концов к середине.

Куда смотреть, когда пьем кофе или чай?

Во время чаепития или с другими напитками нужно смотреть не в чашку, а на собеседника. Это отличный способ общения и поддержания разговора.

Что делать с маской, когда находитесь в ресторане?

Когда вы посетили ресторан во время карантина, маску нельзя оставлять на столе. Ее нужно положить на колени и сверху прикрыть салфеткой.

Можно ли прихорашиваться на людях?

Красить губы помадой или блеском, расчесываться и пудриться стоит так, чтобы этого никто не видел.

Как правильно держать бокал?

Если есть ножка, то всегда за ножку. Чем ниже возьмете, тем элегантнее будете выглядеть. Следите, чтобы не было "лапы монстра" – не хватайтесь за стекло растопыренными пальцами. Бокалы с красным вином тоже берем за ножку. Дело даже не в температуре руки, от которой может нагреться напиток. На запястья мы часто наносим духи, если возьмемся рукой за основу бокала, останется запах, что перебьет оригинальный аромат вина.

Как правильно есть хлеб?

Хлеб всегда нужно отщипывать. Даже если вам подали булочку и масло, разрезать ее пополам нельзя. Нужно отломить кусочек и намазать его.

Как правильно наносить духи?

На себя духи не стоит наносить. Лучше распылить духи в пространство перед собой и зайти в это облако.