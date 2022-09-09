Оля Цыбульская приглашает во Львов, чтобы собрать средства для парамедиков

Украинская певица Оля Цыбульская в коллаборации по UAID Foundation проведет благотворительный бранч во Львове. Он состоится 18 сентября, а прийти на него можно, приобретя билет. Все деньги пойдут на закупку медицинских рюкзаков для парамедиков.

Благотворительное событие пройдет в Futura Hub в 14:00. Темой бранча будет: "И завтра ты будешь тоже. Как жить во время войны, а не переживать ее" .

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Материал для встречи Оля готовила в течение 6 месяцев войны, тщательно записывая собственные чувства и вселяющее в нее жизнь и веру.

Приходите быть собой и не прятаться от своих мыслей и желаний. Ценить жизнь в разных проявлениях и, несмотря ни на что, находить новые возможности. Будет честно, душевно и вдохновительно,

– приглашает Оля.

В организации UAID Foundation сообщают, что у них 25 украинских волонтеров, которые с начала полномасштабного вторжения российских войск помогают украинским военным с поставкой защитного и технического оборудования, а также медицинской помощи и автомобилей. Благодаря помощи доноров со всего мира фонд уже закрыл потребности на сумму более двух миллионов долларов.

С начала полномасштабной войны Оля Цыбульская ни разу не выезжала за пределы страны – она активно гастролирует по Украине с благотворительными концертами, сотрудничает с фондами и выпускает новые синглы в поддержку соотечественников. Поэтому все 100% вырученных средств из бранча будут направлены на закупку медицинских рюкзаков для парамедиков 58 бригады 15 батальона.

Стоит отметить, чтобранча, который после всего расскажет обо всех подробностях мероприятия.



Оля Цыбульская проведет благотворительный бранч во Львове / Фото прессслужбы