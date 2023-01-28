Оля Цыбульская рассекретила, кто на самом деле стоит за скандалами в шоу-бизнесе

Украинская певица Оля Цыбульская назвала один из секретов украинского шоу-бизнеса. По словам артистки, на самом деле сами звезды подогревали скандалы о самих себе.

Известная украинская артистка Оля Цыбульская высказалась о королевскую семью, которую часто преследует пресса, чтобы сделать эксклюзивные фото. Она вспомнила, как похожие случаи случались в украинском шоубизнесе, но на самом деле были ложными и подставными.

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Оля Цыбульская о скандалах в шоу-бизнесе

Исполнительница рассказала, что создание подставных "скандалов" происходило больше всего в начале 2000-х годов. Тогда артисты делали скандал самостоятельно – якобы делали фото от папарацци и рассылали его для прессы.

"В нашем шоубизнесе, до войны точно, очень много артистов мечтали, чтобы за ними следили. Чтобы просто с мусорных баков снимали, с кем они сидят в кафе, но это у нас не практиковалось".

И, особенно в начале 2000-х, если вы видели, как кого-то заметили снова с мужем, кто завтракает с каким-то олигархом в кафе, это все делалось собственными руками, и PR-службы артистов просто рассылали в СМИ эти снимки и новости,

– призналась Оля Цыбульская.

Артистка в свою очередь призналась, что действительно не хотела показывать личную жизнь и не спекулировала на ней. О муже Сергее она рассказала только по вторжению. "Если бы не война, вы бы и не увидели, за кем я замужем. Только никому не говорите", - пошутила звезда.

Цыбульская о скандалах в шоубизе: видео

Как и почему Цыбульская показала мужа