Оля Цыбульская рассекретила, кто на самом деле стоит за скандалами в шоу-бизнесе
Источник:Оля Цыбульская
Украинская певица Оля Цыбульская назвала один из секретов украинского шоу-бизнеса. По словам артистки, на самом деле сами звезды подогревали скандалы о самих себе.
Известная украинская артистка Оля Цыбульская высказалась о королевскую семью, которую часто преследует пресса, чтобы сделать эксклюзивные фото. Она вспомнила, как похожие случаи случались в украинском шоубизнесе, но на самом деле были ложными и подставными.
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Оля Цыбульская о скандалах в шоу-бизнесе
Исполнительница рассказала, что создание подставных "скандалов" происходило больше всего в начале 2000-х годов. Тогда артисты делали скандал самостоятельно – якобы делали фото от папарацци и рассылали его для прессы.
"В нашем шоубизнесе, до войны точно, очень много артистов мечтали, чтобы за ними следили. Чтобы просто с мусорных баков снимали, с кем они сидят в кафе, но это у нас не практиковалось".
И, особенно в начале 2000-х, если вы видели, как кого-то заметили снова с мужем, кто завтракает с каким-то олигархом в кафе, это все делалось собственными руками, и PR-службы артистов просто рассылали в СМИ эти снимки и новости,
– призналась Оля Цыбульская.
Артистка в свою очередь призналась, что действительно не хотела показывать личную жизнь и не спекулировала на ней. О муже Сергее она рассказала только по вторжению. "Если бы не война, вы бы и не увидели, за кем я замужем. Только никому не говорите", - пошутила звезда.
Цыбульская о скандалах в шоубизе: видео
Как и почему Цыбульская показала мужа
- Лишь в конце августа прошлого года певица Оля Цыбульская впервые за 20 лет показала своего мужа – это бизнесмен и бывший депутат Сергей Грисюк. Это произошло после множества слухов о романе артистки с олигархами и даже певцом Дзидзьо.
- Оля Цыбульская рассказала, что на это решение повлияло полномасштабное вторжение. Она хотела быть честной со своими поклонниками в такое сложное время, поэтому уговаривала мужчину показать свое лицо.
- "Есть люди, для которых публичность – часть работы, как у меня. Сергею публичность никогда не была нужна. Сейчас аналогично. Я не скрывала семью никогда. Просто не делала из этого шоу. Потому что должно оставаться в жизни что-то сакральное. Жизнь самая расставило все точки над и: мы все прячемся в одних укрытиях от ракет. Укрываться от журналистов стало бессмысленно".