Набрала 10 килограммов: Оля Цыбульская показала фото и рассказала, почему поправилась

Певица Оля Цыбульская призналась, что за последний год поправилась на 10 килограммов. Она показала фото, как выглядела раньше, и объяснила, почему набрала вес.

Звезда призналась, что боялась становиться на вес. Цыбульская была в шоке, когда увидела, на сколько поправилась за последний год.

К теме С очень опухшим лицом: Анна Тринчер показала шокирующее фото после 5-часовой операции

Теперь певица сейчас 67 килограммов. Оля Цыбульская напомнила, что когда похудела в 2019 году, то весила 53-55 килограммов. Тогда артистка выглядела так.



Оля Цыбульская в наименьшем весе / Фото с ее инстаграммы

Как Цыбульская набрала вес

По словам артистки, лишние килограммы она набрала из-за того, что заедает стресс.

Это п*дц. Плюс 10 килограммов в год… Я видела, что начала набирать вес, что я заедаю стресс. Мне было больно смотреть на видео. Надо с этим что-то делать,

– отметила артистка.

Однако, по мнению Оли, в условиях войны лишний вес – это мелочь. "Но это об уверенности в себе", – добавила Цыбульская.



Как сейчас выглядит Оля Цыбульская / Фото с ее инстаграммы

Артистка ответила, что пока не готова к суровой диете. "Села заполнять анкету для диетолога", – написала она, держа в руках эклер.

Добавим, что несколько лишних килограммов набрала и певица Настя Каменских. Летом все начали распространять слухи о ее беременности. Певица тогда призналась, что немного набрала вес.

Поэтому в феврале знаменитость сообщила, что постепенно возвращается к физическим активностям. А на днях еще и показала фотодоказательство того, что вернулась в спорт. Она сделала селфи в спортивном костюме возле их дома с Потапом.