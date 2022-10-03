Билась головой о стенку, – Оля Цыбульская вспомнила, как отвела сына в школу во время тревоги

Сын Оли Цыбульской уже второклассник. Звездная семья специально вернулась домой в Киев, чтобы Нестор пошел в свою школу. Однако его первый учебный день дался певице непросто. Она буквально билась головой о стену.

7-летний Нестор был счастлив взять ранец, встретиться с одноклассниками и сесть за парту, но его звездная мама Оля Цыбульская безумно нервничала. Если 1 сентября она отвела сына в школу с мужем Сергеем, которого показала впервые за 20 лет, то 2 сентября целый день караулила под его классом.

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Почему Цыбульская билась головой о стенку, когда сын был в школе

Я сидела под школой. Мне очень сложно дался этот первый день. Была воздушная тревога, и я билась головой о стенку несколько секунд, и моя мама тоже. Но потом я объяснила себе, что там гораздо безопаснее помещение,

– вспомнила Оля Цыбульская.

Звездная мамочка рассказала, что ее 7-летний сын не только знает о войне, но и набрасывает варианты, как закончить ее быстрее и с меньшими потерями. После того, как погиб друг Оли Цыбульской телеведущий М2 Карим Гуламов, Нестор предлагает отправлять на фронт не людей, а роботов.

"Он каждый день предлагает идеи, как победить россиян, – создать роботов и не отправлять на фронт наших парней и девушек, чтобы воевали за Украину работы. Погиб мой друг Карим, с которым он общался по видеосвязи, и он тогда говорит: "Давай позвони кому-нибудь, и давай создадим роботов, отправим их на фронт", – со слезами на глазах призналась артистка.