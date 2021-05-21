Оля Цибульская выпустила клип на песню" Я не плачу": видео

Украинская певица Оля Цибульская присоединилась к числу звездных коллег, которые порадовали поклонников музыкальными новинками в пятницу, 21 мая. Артистка презентовала клип на песню "Я не плачу", в котором собрала архивные кадры из своей сценической карьеры.

Оля Цибульская впервые за долгое время порадовала новым треком и клипом. Она активно работала над хитом, который уже покоряет тренды ютуба.

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Премьера клипа Оли Цибульской

На сцене Оля уже 15 лет. Именно столько времени она развивает свою музыкальную карьеру, и творческий путь не всегда был легким.

За эти 15 лет я взлетала и падала миллион раз. Было много света и слез. Идей, чтобы творить дальше и оставить все,

– поделилась Цыбульская.

"Помню 5 из 10 баллов на "Фабрике звезд. Суперфинал" от Натальи Могилевской. Остальное жюри поставили мне 10. Но в связи с общим итогом баллов я покинула проект. Плакала. Обижалась. Прошло время, и сегодня у нас премьера в один день. Это так символично. Я искренне поздравляю коллегу с новой робой, потому что знаю, какой это титанический труд. Спасибо за космический стимул", – обратилась артистка.

Я не плачу, а иду навстречу своим слушателям,

– подчеркнула Оля.

Оля Цибульская – "Я не плачу": смотрите видео онлайн

Отметим, премьерой порадовала и Наталья Могилевская. Она презентовала клип на трек "До дна", в котором показала драматическую историю любви. Также исполнительница объявила о страстном периоде в своей жизни, который выливается в первую песню и видеоработу из будущего альбома.