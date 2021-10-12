Артистка часто экспериментирует с образами и в одежде предпочитает яркие цвета. На этот раз она еще и показала снимки из неординарной локации.

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Яркий look Оли Цибульской

Знаменитость устроила фотосессию прямо на паркинге. Судя по геолокации, это был ТРЦ "Гулливер". Цибульская позировала перед камерой в ярком костюме оранжевого цвета, состоящем из брюк и пиджака, под который она надела черную кофту.

Такой look артистка совместила с кроссовками с принтом. Короткие волосы Оля уложила в роскошные локоны и довершила прическу цветком в тон костюма. На лице она сделала макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.



Оля Цибульская в оранжевом костюме / Фото с инстаграма певицы



Оля Цибульская в оранжевом костюме / Фото с инстаграма певицы

Напомним, совсем недавно артистка отдыхала вместе с мужем и сыном в Нидерландах. Цибульская делилась оттуда яркими кадрами, однако лицо любимого так и не показала. Эта перезагрузка была необходима для нее после насыщенных рабочих недель.