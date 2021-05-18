Известная украинская певица Оля Цибульская опубликовала серию очаровательных фотографий на личной странице. Она показала архивные фото из детства.
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Архивные фото Оли Цибульской
Знаменитость поделилась 3 кадрами. На первом фото она предстала совсем маленькой, в белой блузке, джинсах и с бантом на голове. Эта фотография была сделана, когда девочке было 6 лет.
На следующих фотографиях Оля Цибульская уже позирует как артистка. Она держит в руках микрофон и выступает в различных заведениях.
В подписи к фото певица поделилась историей, как впервые принимала участие в вокальном конкурсе в возрасте 6 лет в городском доме культуры.
Пошла, имела большую мечту спеть в микрофон. У меня его забрали на 2 куплете: "тебя и без него слышно в последнем ряду". Я расплакалась и пообещала, что больше никому не отдам свои мечты. А еще – иметь обязательно свой микрофон. Имею и никому его не даю,
– поделилась артистка.
Также Оля Цибульская анонсировала выход песни, запланированный на 21 мая под названием "Я не плачу".
Для просмотра фото листайте вправо:
Реакция сети
Фото с детства Оли Цибульской вызвали восторг у ее поклонников. Они отмечают, что сын звезды, Нестор, очень на похож на звездную мамочку. Также фанов растрогала история певицы:
- "Молодец, так держать";
- "Такая юная красавица";
- "Вообще не изменилась";
- "Первое фото – копия Нестора";
- "Лучшая и классная".