Известная украинская певица Оля Цибульская опубликовала серию очаровательных фотографий на личной странице. Она показала архивные фото из детства.

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Архивные фото Оли Цибульской

Знаменитость поделилась 3 кадрами. На первом фото она предстала совсем маленькой, в белой блузке, джинсах и с бантом на голове. Эта фотография была сделана, когда девочке было 6 лет.

На следующих фотографиях Оля Цибульская уже позирует как артистка. Она держит в руках микрофон и выступает в различных заведениях.

В подписи к фото певица поделилась историей, как впервые принимала участие в вокальном конкурсе в возрасте 6 лет в городском доме культуры.

Пошла, имела большую мечту спеть в микрофон. У меня его забрали на 2 куплете: "тебя и без него слышно в последнем ряду". Я расплакалась и пообещала, что больше никому не отдам свои мечты. А еще – иметь обязательно свой микрофон. Имею и никому его не даю,

– поделилась артистка.

Также Оля Цибульская анонсировала выход песни, запланированный на 21 мая под названием "Я не плачу".

Для просмотра фото листайте вправо:

Реакция сети

Фото с детства Оли Цибульской вызвали восторг у ее поклонников. Они отмечают, что сын звезды, Нестор, очень на похож на звездную мамочку. Также фанов растрогала история певицы: