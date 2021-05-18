Відома українська співачка Оля Цибульська опублікувала серію чарівних світлин на особистій сторінці. Вона показала архівні фото з дитинства.
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Архівні фото Олі Цибульської
Знаменитість поділилась 3 кадрами. На першому фото вона постала зовсім маленькою, у білій блузці, джинсах та з бантом на голові. Ця світлина була зроблена, коли дівчинці було 6 років.
На наступних світлинах Оля Цибульська вже позує як артистка. Вона тримає в руках мікрофон та виступає у різних закладах.
У підписі до фото співачка поділилась історією, як вперше брала участь у вокальному конкурсі у віці 6 років у міському будинку культури.
Пішла, бо мала велику мрію заспівати в мікрофон. У мене його забрали на 2 куплеті: "тебе і без нього чути в останньому ряду". Я розплакалась і пообіцяла, що більше нікому не віддам свої мрії. А ще – матиму обов’язково свій мікрофон. Маю і нікому його не даю,
– поділилась артистка.
Також Оля Цибульська анонсувала вихід пісні, запланований на 21 травня з назвою "Я не плачу".
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Реакція мережі
Фото з дитинства Олі Цибульської викликали захват у її шанувальників. Вони зазначають, що син зірки, Нестор, дуже на схожий на зіркову матусю. Також фанів розчулила історія співачки:
- "Молодець, так тримати";
- "Така юна красуня";
- "Взагалі не змінилась";
- "Перше фото – копія Нестора";
- "Найкраща і класна".