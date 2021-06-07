Оля Цибульская показала вариант стильного повседневного образа: эффектные кадры

Украинская телеведущая и певица Оля Цибульская очаровала стильным повседневным образом в белом наряде. Артистка предстала перед камерой в белом наряде на фоне невероятно красивой природы.
Оля Цибульская решила смотивировать поклонников на активную и насыщенную неделю. По этому случаю она поделилась яркими кадрами, которые сделала на фоне невероятно красивой украинской природы.
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Повседневный образ Оли Цибульской
Судя по геолокации, Оля недавно побывала в Южноукраинске. Она сделала несколько снимков, где показала красоту этого края, а также продемонстрировала стильный вариант повседневного образа.
Для путешествия Цибульская выбрала белые обтягивающие штаны и oversize рубашку, которую не застегивала. Под рубашку надела футболку лавандового цвета с желтой надписью. Такой наряд соединила с белыми кроссовками.
Короткие волосы певица уложила назад, а на лицо не наносила косметику. Цибульская надела черные солнцезащитные очки, которые довершили ее аутфит.
Украина – самая красивая страна в мире! Посмотри в окно, поблагодари за то, что имеешь, и врывайся в понедельник. Классной недели!⠀
– написала Оля в публикации.
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