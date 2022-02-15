Оля Цибульская ошеломила редкими фото с мужем

Украинская певица Оля Цибульская в День святого Валентина опубликовала серию фото с мужем и рассказала о нем.

Оля Цибульская является одной из тех знаменитостей, которые скрывают личную жизнь от посторонних глаз. Однако иногда она немного делится подробностями.

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Оля Цибульская показала фото с мужем

В День всех влюбленных артистка решила сделать исключение и опубликовала серию фото, на которых позировала с мужем. Оля не показала лица любимого, однако продемонстрировала искренние чувства, которые супруги хранят в браке.

На фото Цибульская изображена в изысканной черной шубе, с платком с цветочным принтом на голове. Волосы она забрала под платок, а на лице сделала легкий повседневный макияж.

Оля Цибульская с мужем / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Оли Цибульской:

7 фактов о моем муже:⠀

Между рыбой и курицей выберет кису. ⠀⠀

Лучше меня играет на фортепиано.⠀

Зачал и родил сына вместе со мной.⠀⠀

Губит блокноты.⠀⠀

Дает читать свой директ. Не дает съесть его салат.⠀⠀

В отличие от меня помнит все важные даты.⠀⠀

Принял в подарок от меня сакуру (которую я купила за космические деньги, а она расцвела черешней). И поверил, что это сакура (смеется).

Иногда хочется задушить, пальнуть, устроить шторм. Расстаться – никогда. Пусть в твоем сердце тоже кто-то гремит, стучит и воркует. С Днем влюбленных, Кис.