Оля Цибульская обольстительно позировала во Львове фото певицы в мини-платье

Популярная певица Оля Цибульская выступила во Львовской опере. Она стала приглашенной гостьей конкурса "Мисс Львов 2021". Звезда не упустила случая похвастаться соблазнительным сценическим нарядом на фоне одного из величайших архитектурных памятников города Льва.

29 сентября во Львове состоялся конкурс "Мисс Львов 2021". Событие прошло в оперном театре. Одним из приглашенных гостей вечера стала исполнительница Оля Цибульская.

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Look Оли Цыбульской

Певица позировала на камеру на фоне вечернего, безлюдного города. Оля предстала перед объективом в черном мини-платье с соблазнительным декольте и объемными длинными рукавами. Такой look совместила с серыми туфлями-лодочками на каблуках и с отделкой.

Волосы она уложила в легкие локоны и украсила большим белым цветком. На лице она сделала насыщенный макияж с темными тенями на веках и бордовой помадой на губах.



Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы

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Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы



Оля Цибульская в мини-платье / Фото из инстаграма певицы