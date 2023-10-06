Страшный позор, – Сумская разнесла Кондратюка, забирающего военную зарплату Козловского

Недавно украинский продюсер Вадим Лисица заявил, что Игорь Кондратюк забирает военную зарплату у Виталия Козловского. Актриса Ольга Сумская была шокирована и раскритиковала Кондратюка.

Похоже, Козловский продолжает выплачивать долг бывшему продюсеру. Однако звездные коллеги считают, что Кондратюк поступает неправильно.

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Сумская раскритиковала Кондратюка

Эту информацию прокомментировала и актриса Ольга Сумская. Она подчеркнула, что так поступать – это позор. Артистка написала гневный пост, на котором разнесла Кондратюка.

Какой страшный позор! Взыскивать последние деньги с воина Национальной гвардии, известного певца, волонтера Виталия Козловского во время войны! Кондратюк давно перешел границу в этой теме,

– написала Сумская.

Актриса считала, что бывший продюсер во время войны перестанет забирать деньги у Козловского и простит ему долг. Но этого не случилось.

"Он продолжает позориться! Не станут ли эти деньги, которые он забирает у военного, поперек горла?" – спросила актриса.



Ольга Сумская прокомментировала информацию о Козловском / Скриншот

Реакция сети

Многие поклонники поддержали актрису. Они тоже считают действия Кондратюка постыдными. В то же время нашли и те, кто уверяет, что продюсер поступает справедливо.

"Козловский нарушает авторские права и, защищая нарушения, вы роете яму себе и другим творческим людям. Перед законом все равны… Попробуйте, вложите свои средства в кого-то и потом просто простите", – пишут подписчики.

На эти комментарии Ольга Сумская ответила. Она подчеркнула, что это просто месть и стыд.

Всегда есть пути к пониманию, тем более в этот ужасный период! Зная, что это единственная возможность заработать для человека, тем более военного! Будет ли порядочный человек так поступать? Ужас,

– резко высказалась актриса.

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