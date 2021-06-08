Ольга Сумская показала образ на поле среди цветения: эффектные фото

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала стильный образ в кардигане, позируя среди цветения.

Известная украинская актриса Ольга Сумская недавно с коллегами посетила Донбасс с театральным спектаклем. Заодно звезды прогулялись по полям, а также сделали красивые фото.

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Новые фото Ольги Сумской

Знаменитость позировала перед камерой среди желтого цветения рапса, поэтому фотографии получились очень эффектные. Улыбающаяся Ольга Сумская для прогулки выбрала черную кофточку и большой стильный кардиган с красными вставками.

Актриса распустила и выровняла длинные белокурые волосы, а на лице сделала роскошный макияж. Она накрасила веки коричневыми тенями в стиле smokey eyes, а губы подчеркнула малиновой матовой помадой.

"Цвета лета", – подписала кадры Ольга Сумская.

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Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами в комментариях: