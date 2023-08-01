Вся семья на гастролях: Ольга Сумская показала забавное фото с мужем и 21-летней дочерью

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками фото с гастролей. Она сделала забавное селфи с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной. Похоже, теперь вся семья вместе участвует в спектаклях.

Сумская теперь играет на одной сцене с дочерью. Ведь недавно 21-летняя девушка получила диплом театрального факультета.

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Известно, что Анна Борисюк выпустилась из театрального университета имени Карпенко-Карого. Девушка закончила его с отличием.

Теперь Анна получила роль Крали-Гали в пьесе "За двумя зайцами", где также задействована ее мама Ольга Сумская, играющая Секлиту Лимериху. Муж актрисы Виталий Борисюк часто посещает спектакли любимой, а теперь и дочери.



Ольга Сумская с мужем и дочерью / Фото с ее инстаграммы

Среди выступлений семья показала, как проводит время вместе. Сумская развеселила забавным селфи с мужем и дочерью в поезде между гастролями.



Ольга Сумская с мужем и дочерью / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что старшая дочь актрисы Антонина Паперная продолжает жить в Москве с мужем-русским и двумя детьми. В Украине ее защищает звездная мама. В частности, Ольга Сумская постоянно уверяет, что дочь "всем сердцем из Украины", а уехать из России или высказаться о войне не может, потому что "прежде всего мама и делает все для безопасности детей".