Чувствовали себя вторым сортом, – Ольга Сумская о съемках с российскими актерами

В украинском кино часто снимались русские актеры. Ольга Сумская также работала с коллегами из страны-агрессорки. На съемочной площадке очень заметна разница в отношении украинских и российских актеров.

Об этом Сумская рассказала в интервью 24 каналу. Оказывается, у россиян были отдельные съемочные вагончики, а украинцы были вместе с массовкой. И совсем неважно, что кино снимают на Украине, что на площадке народные артисты. Все выстраивалось на московских актерах.

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Ольга Сумская о съемках с россиянами

Артистка рассказала, что актер очень зависим от продюсеров. Актеры никогда не знают, в каких странах будут показывать работу, в которой они снимаются.

Мы снимаемся с нашими коллегами, приезжают российские коллеги, заходят на площадку. Нам говорят, что это только Украина, а потом мы видим, что этот сериал показывают и в россии, и во всех овладевших ею странах. Итак, вопрос к продюсерам. Давайте же с этого начинать,

– рассказала Сумская.

Она подчеркнула, что сейчас продюсеры молчат, но именно с ними нужно говорить о том, что происходило все эти годы, и почему украинские актеры не чувствовали доминанты.

Почему мы приходили на площадку, и у нас не было индивидуальных вагончиков, питания и тех пунктов в райдере, которые были у россиян? Должно быть уважение к украинскому актеру,

– подчеркнула Ольга.

Она вспомнила, как однажды пришла на съемки сериала, где находились русские. Тогда увидела, что у каждого из них был отдельный съемочный вагончик. Сумская сказала: "А куда мне приткнуться? Вот пришла народная артистка". Тогда недовольство выразил и ее украинский коллега Горянский, эти вопросы решили сразу нашли место для украинцев.

Это ужас, это стыд. Это второй сорт, которым мы себя чувствовали. Ну вот приходили российские актеры, и все на них выстраивалось,

– поделилась Сумская.



Ольга Сумская на съемочной площадке / Фото из инстаграмма актрисы

Более того, на съемочной площадке за ночь могли переклеивать обои, если цвет не нравился кому-то из российских актеров. Для них делалось все.

Поэтому самадостаточность украинского актера, украинского режиссера и украинского кино, которая сегодня вырывается с мясом и большой кровью, должна быть утверждена навсегда. Мы не имеем права ее потерять,

– подчеркнула Ольга Сумская.

Интервью с Ольгой Сумской в видеоформате: смотрите видео онлайн