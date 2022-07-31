Про це Сумська розповіла в інтерв'ю 24 каналу. Виявляється, в росіян були окремі знімальні вагончики, а українці були разом з масовкою. І зовсім неважливо, що кіно знімають в Україні, що на майданчику народні артисти. Все вибудовувалося на московських акторах.

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Ольга Сумська про зйомки з росіянами

Артистка розповіла, що актор дуже залежний від продюсерів. Актори ніколи не знають наперед, у яких країнах показуватимуть роботу, в якій вони знімаються.

Ми знімаємося з нашими колегами, приїжджають російські колеги, заходять на майданчик. Нам говорять, що це тільки Україна, а потім ми бачимо, що цей серіал показують і в росії, і в усіх країнах, які вона опанувала. Отже, питання до продюсерів. Давайте ж з цього починати,

– розповіла Сумська.

Вона підкреслила, що зараз продюсери мовчать, але саме з ними треба говорити про те, що відбувалося всі ці роки, й чому українські актори не відчували домінанти.

Чому ми приходили на майданчик, і в нас не було індивідуальних вагончиків, харчування і тих пунктів у райдері, які були в росіян? Повинна бути повага до українського актора,

– наголосила Ольга.

Вона пригадала, як одного разу прийшла на зйомки серіалу, де були росіяни. Тоді побачила, що в кожного з них був окремий знімальний вагончик. Сумська сказала: "А куди мені приткнутися? Ось прийшла народна артистка". Тоді невдоволення висловив і її український колега Горянський, ті питання вирішили, одразу знайшли місце для українців.

Це жах, це сором. Це такий другий сорт, яким ми себе відчували. Ну от приходили російські актори, і все на них вибудовувалося,

– поділилася Сумська.



Ольга Сумська на знімальному майданчику / Фото з інстаграму акторки

Ба більше, на знімальному майданчику за ніч могли переклеювати шпалери, якщо колір не подобався комусь з російських акторів. Для них робилося все.

Тому та самодостатність українського актора, українського режисера та українського кіно, яка сьогодні виривається з м'ясом і великою кров'ю, має бути затверджена назавжди. Ми не маємо права її втратити,

– наголосила Ольга Сумська.

Інтерв'ю з Ольгою Сумською у відеоформаті: дивіться відео онлайн