Это произошло в очень страшный день, – Сумская о похоронах мамы и почему корит себя после ее смерти

В феврале, на четвертый день полномасштабной войны, скончалась мама Ольги Сумской. Артистка тяжело перенесла эту потерю, а хоронить самую родную пришлось под звуки воздушной тревоги.

В интервью 24 каналу Ольга Сумская рассказала, за что корит себя после смерти мамы и куда в день похорон прилетели ракеты.

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Ольга Сумская о смерти мамы

Мама Ольги Сумской – Анна Ивановна скончалась 27 февраля. Актриса очень корит себя, что в эти дни не была рядом с самой родной, это съедает ее изнутри. В городе были диверсанты, комендантский час, тяжело было доехать до мамы.

Я просто себя корю, что я эти три дня не могла доехать. Хотя мне люди говорят: "Ну, а что ты могла сделать?" А хоть что-то – обнять, расцеловать, поговорить,

– поделилась Сумская.

Вечером 26 февраля Ольга еще звонила по телефону маме. Тогда сказала, что Киев бомбят, мама не могла в это поверить. Актриса поделилась, что ее мама была очень сильным человеком, никогда не плакала, но тогда заплакала. Впервые за многие годы.

Женщину похоронили на Байковом кладбище. Ранее Ольга рассказывала, что на кладбище была только она, муж Виталий Борисюк и дочь Анна. На прощание не приехала сестра Наталья, но актриса не хочет говорить об этом очень больно.

В день похорон Киев бомбили россияне

Хоронили Анну Ивановну под звуки сирен. В этот день россияне запустили баллистическую ракету в телебашню. Погибли люди.

А мы там были почти пять минут до, когда забирали маму из морга на Оранжерейной – это недалеко от телебашни на Мельникова. Прилетает ракета, и в морге вылетают все окна. А мы там были 10 или 5 минут назад,

– вспомнила Сумская.

Она благодарила Господа, что успела похоронить маму: "Потому что когда смотришь, как люди хоронили в Мариуполе своих близких прямо у подъезда, то понимаешь, что неизвестно где сейчас эти люди... Просто в братских могилах. За что? Это очень страшно".

Интервью с Ольгой Сумской в видеоформате: смотрите видео онлайн