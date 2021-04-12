У успешной украинской телеведущей Лилии Ребрик множество поклонников в социальных сетях и вне их. Однако звезда часто сталкивается с резкими комментариями. Лилия Ребрик призналась, что относится к ним по-философски.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик обнародовала новую публикацию на своей странице. Она показала яркое фото и поделилась, как реагирует на критику или хейтеров.

Смотрите также Джамала показала роскошный образ в блестящем костюме: фото

Как Лилия Ребрик относится к непрошеным советам

Звезда призналась, что комментарии под ее постами в инстаграме, а также личные сообщения от поклонников очень разные:

"Платье – бомба-ракета!" – "Ух! Наденьте лучше брюки, кто вам это платье дал?!";

"Обожаю ваши танцы!" – "Зачем вы танцуете?! Лучше борщ сварить";

"Прыгаете – будто в воздухе летаете" – "Ну, не знаю, я бы не советовала прыгать в кадре, если не умеете!";

"У Дианы столько подписчиков в инстаграме!" – "Боже, зачем ребенка в инстаграм?!";

"Какие красивые у вас были локоны в эфире!" – "Кто вам такое накрутил?! Лучше выпрямляйте волосы!".

И нет, это не рубрика "как я отношусь к критике", это скорее из разряда, как говорят по-русски, "совет свой себе посоветуй",

– высказалась Лилия Ребрик

Телеведущая призналась, что привыкла относиться к советам, которые не просила, по-философски. Она подчеркнула, что сама понимает, как ей лучше выглядеть: в брюках или платье, с локонами или прямыми волосами.

"Вообще, считаю, советы уместны только тогда, когда ты их сам просишь. И сама никогда с ними не лезу – даже детей учу: спросить совета, а не безвольно слушать и выполнять все пожелания-советы взрослых", – подчеркнула знаменитость.

Лилия Ребрик добавила, что все равно прислушивается к мнению родных или тех, кому на самом деле доверяет.

Образ Лилии Ребрик

Телеведущая появилась перед камерой в удобной и комфортной одежде. Она позировала во дворе возле дома и демонстрировала роскошную растяжку.

Лилия Ребрик примеряла белый топ, плиссированные голубые брюки и легкую спортивную куртку. Одежду звезда соединила со стильными белыми ботинками на массивной подошве. Лилия собрала волосы в пучок сзади, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на глазах.