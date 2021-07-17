Ольга Сумская с мужем и дочкой отдыхает в 5-звездочном отеле в Египте

Сезон летних отпусков в разгаре! Вслед за звездными друзьями на отдых улетела актриса Ольга Сумская. Вместе с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной она улетела в Египет. Семья остановилась в гостинице премиум-класса.

Звездные супруги с младшей дочерью прилетели в город Хургада и поселились в 5-звездочном отеле, в котором неоднократно отдыхали представители шоу-биза. Ольга Сумская, Виталий Борисюк и 19-летняя Анна релаксируют в бассейне, в море и устраивают светские ужины в местных ресторанах.

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"Первый день отдыха. Красное море, никаких медуз, акул! Какая это фантастика, не хочется вылезать. Море градусов 30, не меньше. Хорошо, что мы не вышли в полуденное солнце, потому что сгорели бы", – рассказала актриса.

Ольга Сумская поделилась с подписчиками, что в Египте наконец сможет отдохнуть от безумного графика. Она вспомнила гастрольный тур в период рекордной жары и ужасные условия в поездах Укрзализныци. Актрису возмущало то, что в купейных вагонах не было кондиционеров.

После насыщенного графика, вагонов без кондиционеров, гастрольных путешествий, весь негатив как рукой сняло,

– заявила звезда.

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В июле в Египет поехало мало украинских звезд. На побережье Красного моря отдыхает лишь участник "Варьяты-шоу" Владимир Жогло с женой Ириной и сыном.

Добавим, перед путешествием в Египет актриса с дочерью путешествовала по Украине и побывала в Тоннеле любви, что на Ровенщине. В личном профиле Ольга Сумская выражала восхищение туристической достопримечательностью.