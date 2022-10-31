Ольга Сумская встретилась в Испании с Ириной Билык: общее фото звезд

На днях в Испании прошел большой благотворительный концерт. Там встретились актриса Ольга Сумская и певица Ирина Билык.

Украинские знаменитости продолжают давать благотворительные концерты за границей. 30 октября состоялось большое мероприятие на Майорке в Испании, где собралось множество звезд.

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Ольга Сумская встретилась с Ириной Билык

Украинская актриса Ольга Сумская в инстаграме показала фотографии с коллегами. Так, актриса позавтракала с танцовщиком Амадором Лопесом и певицей Наталией Валевской.

Также Ольга Сумская показалась на снимке вместе с артисткой Ириной Билык. Они сделали фото на гольф-поле Son Muntaner в Пальме. "Моя прекрасная", – подписала кадры актриса.



Ольга Сумская с Ириной Билык / Фото с инстаграм-сториз



Сумская со звездами / Фото с инстаграм-сториз

На большом концерте AMAR UCRAINA выступили вышеперечисленные звезды, а также Сергей Бабкин и другие звезды. На мероприятии собирали средства на покупку твердотопливных котлов, чтобы обогреть украинских детей.

Как звезды собирают средства на концертах