Украинские знаменитости продолжают давать благотворительные концерты за границей. 30 октября состоялось большое мероприятие на Майорке в Испании, где собралось множество звезд.
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Ольга Сумская встретилась с Ириной Билык
Украинская актриса Ольга Сумская в инстаграме показала фотографии с коллегами. Так, актриса позавтракала с танцовщиком Амадором Лопесом и певицей Наталией Валевской.
Также Ольга Сумская показалась на снимке вместе с артисткой Ириной Билык. Они сделали фото на гольф-поле Son Muntaner в Пальме. "Моя прекрасная", – подписала кадры актриса.
Ольга Сумская с Ириной Билык / Фото с инстаграм-сториз
Сумская со звездами / Фото с инстаграм-сториз
На большом концерте AMAR UCRAINA выступили вышеперечисленные звезды, а также Сергей Бабкин и другие звезды. На мероприятии собирали средства на покупку твердотопливных котлов, чтобы обогреть украинских детей.
Как звезды собирают средства на концертах
- Макс Барских за время своего благотворительного тура "Чекай мене" собрал 1,7 миллиона гривен на нужды ВСУ. Он поблагодарил публику, которая покупала билеты на его выступления.
- Монатик за последние три концерта собрал более 100 тысяч гривен благодаря благотворительным аукционам, где разыгрывал особые вещи.
- Группа "Друга Ріка" сыграла первый в Киеве благотворительный акустический концерт. Там музыканты собрали около 100 тысяч гривен, переданных на военные оптические устройства.