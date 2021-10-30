Ольга Харлан с бойфрендом-итальянцем снялись для Elle и рассказали об отношениях на расстоянии

Фехтовальщица Ольга Харлан и ее бойфренд Луиджи Самеле впервые позировали в фотосессии для Elle. Пара предстала в стильных образах и не стеснялась демонстрировать чувства.

Украинская фехтовальщица и спортсменка Ольга Харлан и ее бойфренд Луиджи Самеле снялись в фотосессии для украинского глянца. Они сменили несколько образов и позировали на фоне неба.

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Ольга Харлан снялась в фотосессии с бойфрендом

Влюбленная пара не стеснялась демонстрировать чувства: спортсмены улыбались, нежно держались за руки и обнимались. Для одного из образов Ольга Харлан надела молочный свитер, светлую мини-юбку и черный пуховик. Она соединила наряд с высокими кожаными сапогами. Итальянец Луиджи примерил светлые брюки и свитер, а также синюю куртку.



Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото Elle

В другом образе Ольга Харлан предстала более женственной и элегантной. Она позировала в черной мини-юбке и бежевом пальто. Аутфит дополнял белый шарф. Изюминкой стали светло-коричневые гольфы под ботинки из крокодиловой кожи на шнуровке.

Волосы олимпийской чемпионки были распущены и уложены легкими волнами, а лицо подчеркивал легкий макияж.



Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото Elle

Пара рассказала об отношениях на расстоянии

Ольга Харлан живет на две страны, ведь ее любимый – итальянец. Впрочем, из-за этого она не планирует насовсем переезжать в Италию.

Украина – мой дом, и я планирую оставаться здесь. Да, я хочу проводить больше времени с Луиджи, поэтому часто летаю в Италию. Зато в Украине вся моя семья, друзья, поэтому будет очень трудно покинуть родные места,

– призналась Ольга.

Однако спортсмены стараются как можно больше проводить времени вместе. У них даже появились мини-традиции, которых придерживаются. Луиджи рассказал, что любит играть на фортепиано, а Ольга – рисовать. Также пара любит готовить вместе.



Ольга Харлан и Луиджи Самеле / Фото Elle

"Чаще всего мы проводим время дома, лежим на диване и смотрим наш любимый сериал. У нас есть мини-традиция: каждую пятницу мы едим пиццу, когда я нахожусь в Италии, и обязательно перед тем, как я улетаю в Украину. Для меня это лучший способ провести время с любимым человеком, ведь у нас достаточно активный образ жизни", – рассказала фехтовальщица.

По словам чемпионки, ее идеальное свидание может быть где угодно и когда угодно, главное, чтобы с любимым человеком. Зато итальянец Луиджи рассказал, как он видит безупречное свидание.

Наше лучшее свидание для меня – это наслаждаться хорошим фильмом на диване, смакуя пиццу. Это наша любимая еда после долгой и тяжелой тренировочной недели,

– поделился Самеле.

Отметим, Ольга Харлан продолжает участие в "Танцах со звездами". Луиджи Самеле рассказывал, что рад, что его любимая сможет воплотить мечту, ведь раньше она увлекалась бальными танцами. Но итальянец добавил, что будет ревновать девушку к партнеру.