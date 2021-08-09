Ольга Горбачева рассказала о первом свидании с Юрием Никитиным

Певица и телеведущая Ольга Горбачева, которая дважды замужем за продюсером Юрием Никитиным, вспомнила их первое свидание. Она призналась, что иногда жалела об этой встрече.

Артистка Ольга Горбачева на личной странице в инстаграме опубликовала видео, в котором рассказала о первом свидании с мужем Юрием Никитиным. Оно состоялось 7 августа 23 года назад.

Интересно Виктор Павлик и Екатерина Репяхова окрестили сына: фото

Что-то у меня помутнело в голове и 7 августа 1998 года я пошла с этим парнем на свидание. Очень жалела несколько раз. Но в основном, радовалась. Дети очень классные. И, знаете, что удивительно, парень, в итоге, стал замечательным,

– рассказала Ольга Горбачева.

Жена продюсера, которая недавно завершила карьеру певицы и телеведущей, поинтересовалась у любимого, помнит ли он их первую встречу и не жалеет ли о ней.

"Нет, не жалел. Каждый раз, когда я смотрю на тебя, мое сердце наполняется радостью", – заверил Юрий Никитин.

Супруги Горбачева и Никитин