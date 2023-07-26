В стране тенденция на самоуничтожение, – Фреймут выступила против отставки Ткаченко

Ольга Фреймут прокомментировала отставку министра культуры Александра Ткаченко. Она объяснила, за что ему благодарна и чем, мол, отметился министр.

Телеведущая Ольга Фреймут, которая вернулась в Украину на фоне критики, неожиданно прокомментировала отставку Александра Ткаченко, министра культуры и информационной политики. Она высказалась против и объяснила свое мнение.

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Ольга Фреймут против отставки Ткаченко

Телеведущая назвала Александра Ткаченко "профессионалом" и высказалась, будто его "довели до отставки".

Сначала Бородянский, теперь Ткаченко. Александр Владиславович обязан лучшими моментами карьеры. Он – интеллектуал с превосходным вкусом по культурным делам. С ним удалось снять эталонные проекты, уже ставшие классикой украинского телевидения,

– написала Ольга Фреймут.

Ведущая сомневается, что замена Ткаченко будет лучше. "Сейчас в стране тенденция на самоуничтожение, жаль, что после господина Ткаченко к власти может примешать что-то очень порядочное с виду и коварное внутри. Но на таких, похоже, сейчас мода".



Фреймут против отставки Ткаченко / Фото с инстаграм-сториз

Самые громкие скандалы с участием Ткаченко

, комитет по гуманитарной и информационной политике не поддержал отставку Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. В этом случае вопрос об отставке министра будет рассмотрен путем голосования в сессионном зале Верховной Рады Украины.

По мнению Ирины Подоляк, Александру Ткаченко не хватало лидерства и целостной стратегии, он скорее работал как руководитель медиахолдинга.

Одним из последних скандалов с участием министра стал проект Минкульта "Тризуб Батьківщини" стоимостью 28 миллионов гривен, а также выделены средства на развлекательный контент. Больше обсуждался сериал "СМТ Ингулец", на который могло бы пойти 33 миллиона государственных денег (Юрий Горбунов уже отказался от финансирования). Украинцы против таких расходов, ведь видят более важным обеспечение военных.

До сих пор Ткаченко вспоминают скандальный жест, предложенный агентством Banda и МКИП, который должен был означать то ли букву Н (Независимость) то ли трезубец. Их подвергли критике и напомнили, что жест имеет другие значения: сексуальный подтекст, а также указание на преимущество над кем-то. Тем более, Вячеслав Чорновил пользовался жестом трезубца раньше, и он может оставаться как единственный целесообразный жест на обозначение символа страны.

Еще одной резонансной историей была попытка реорганизации Довженко-Центра, занимающегося реставрацией кинонаследия.

Против Александра Ткаченко состоялась не одна акция, было создано немало петиций с требованием уволить господина министра. Денис Шмагаль отреагировал на одно из последних и заявил, что не видит для этого оснований.