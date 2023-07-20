Ольга Фреймут приехала в Украину с лекцией о манерах: сеть взорвалась негодованием

Телеведущая Ольга Фреймут впервые за время войны вернулась в Украину. Она анонсировала лекцию "Манеры во время войны", но не все пользователи довольны этой идеей.

Телеведущая и журналистка Ольга Фреймут впервые за время полномасштабной войны вернулась в Украину. Похоже, звезда взяла с собой детей – дочь Евдокию и сына Валерия.

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Ведущая показала кадр с детьми, шагающими по украинскому полю.



Дети Ольги Фреймут в Украине / Фото с инстаграм-сториз

Ольга Фреймут вернулась в Украину

Телеведущая на своей странице рассказала о цели визита – благотворительная лекция-встреча на тему "Манеры во время войны. Доброта как оружие". Лекция пройдет во Львове 24 июля. На ней Ольга Фреймут обсудит темы эмоций, ненависти и веселья во время войны.

Билет стоит 700 гривен – это минимальная сумма доната.

Пользователи сети по-разному восприняли анонс мероприятия с участием ведущей. Ей упрекнули в том, что звезда жила за границей все время, а через полтора года приехала "обучать манер". Другие считают, что неэтично навязывать правила поведения, если каждый гражданин переживает безумный стресс.

"Уважаемые украинцы! Лучше просто задонать напрямую те 700 грн на ВСУ, Притуле или в "Повернись живим"! Для чего вы должны платить еще кому-то?";

"Мне так нравятся люди, уехавшие из страны в начале войны, а затем пытающиеся быть психологами для тех, кто оставался. Это мы вам можем рассказать, что и как. Где что летит и как морально с этим справляться. За бесплатно это сделает вам кто-либо. Вы нас никогда уже не поймете";

"Это просто жесть, Вы даже не представляете, что такое война, и как можно говорить об этом. Госпожа Оля, приезжайте на Сумщину, здесь настоящие реалии войны";

"Надо было 24 февраля такую лекцию провести. Ааа, вас ведь не было здесь";

"Чего мы должны тебя слушать? Ты не профи в этом. Еще и за 700 гривен. "Хорошая" гражданка. Позор";

"Езжайте туда откуда вы приехали вместе со своими манерами!".

Остальные заступаются за ведущую и напоминают, что не стоит критиковать своих.

"Комментарии – ужас. Люди, спохватитесь. Зачем нам внешние враги, когда свои готовы съесть своих?";

"Сколько негатива в комментариях. Люди – вы злые";

"Хорошая и культурная женщина. Очень вы мне нравитесь".

Напомним, Ольга Фреймут уехала из Украины 15 февраля, потому что предвкушала полномасштабное вторжение. Сначала она была во Франции, а потом уехала в Лондон и с детьми – Валерием и Евдокией получила временное резидентство. Ведущая не подавала документы для оформления статуса беженцев, не получала помощи от страны. Фреймут сообщала, что работает в газете Sunday Express, где пишет еженедельную колонку об Украине без цензуры.