Украинский продюсер Игорь Кондратюк записал видеообращение по поводу расходов государственных средств. Украинцев все больше возмущает использование денег на культурные или другие проекты, пока у ВСУ есть более необходимые потребности.

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Игорь Кондратюк о государственных средствах

Продюсер в ролике сравнил две новости. Первая – сбор Сергея Притулы для нужд спецназовцев ГУР МО, а вторая – договор студии Юрия Горбунова "Прототип Продакшн" и ДП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" о создании сериала "СМТ Ингулец".

"У меня немножечко разрывает бошку. Я вчера говорил с херсонскими нацгвардейцами, что им нужно и сколько это стоит. Я знаю, что собрание падает. И я знаю, что эти две новости диаметрально противоположны, они знаете, что делают? Они делают хуже всего. Они делают из украинцев, которые являются крутой, бесшабашной волонтерской нацией, нацию, которая будет исповедовать принцип – моя хата с краю. И пофигу мне ВСУ и все остальное".

Уважаемый Юра, к черту сейчас использовать государственные 33 миллиона, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России, с РЭБАми, зачем? Я обращаюсь публично, потому что понимаю, что ты не шантажом взял эти деньги. Их тебе выделили. И может это видео услышат те, кто тебе выделили. Может, у них хоть что-то сработает,

– обратился Кондратюк к коллеге.

Он отметил, что достройка музея Голодомора будет не нужна, если государство забудет о нуждах солдат. Поэтому призвал не использовать государственные средства ни на что, кроме критической инфраструктуры и ВСУ.

"Выбор прост: либо дроны (и другие средства поражения оккупантов), либо — сериалы и барабаны. Но последними русских из Украины не выгонишь! (если и давать деньги кинобизнесу во время войны — то на документальные фильмы. Которые будут фиксировать силу и несокрушимость ВСУ, трагедию и героизм украинцев, и преступления российских варваров-оккупантов)", – добавил Кондратюк в подписи.

Игорь Кондратюк обратился к Горбунову: видео

О чем идет речь

Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" несколько месяцев назад объявило о художественном конкурсе, на который было подано 123 заявки, победителями стали 53 из них. В их числе и компания "Прототип Продакшн", руководителем которой является Юрий Горбунов. Студия планирует снять 24-серийный сериал "СМТ Ингулец" за 33 миллиона гривен.

Юрий Горбунов ответил на критику и обращение к нему в видео. По его мнению, "юмор сейчас нужен", к тому же новый украинский контент должен способствовать борьбе с Россией на информационном фронте. Горбунов напомнил и о своей волонтерской деятельности.