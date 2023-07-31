Ольга Фреймут впервые за время войны приехала в Киев: какое фото опубликовала ведущая

Телеведущая Ольга Фреймут впервые за время полномасштабного вторжения вернулась в Украину. Все это время она жила в Великобритании, а теперь сообщила, что приехала в Киев.

О своем приезде знаменитость рассказала в инстаграм-сторис на странице, за которой следит 631 тысяча пользователей сети. Это первый визит Фреймут в Киев от 24 февраля 2022 года.

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Ольга Фреймут приехала в Киев

Ведущая распространила фото, сделанное на въезде в столицу. На фото изображен знак "Киев". Фреймут не была многословной, не рассказала о своих планах, только добавила эмоджи в виде красного сердечка.



Ольга Фреймут приехала в Киев / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Сначала Фреймут посетила Львов

Перед приездом ведущая анонсировала цель своего визита – благотворительную лекцию на тему "Манеры во время войны. Доброта как оружие". Мероприятие прошло во Львове 24 июля. На нем Ольга обсудила темы эмоций, ненависти и веселья во время войны. Минимальная сумма доната, за который можно посетить встречу, составляла 700 гривен.

Пользователи сети по-разному восприняли анонс происшествия с участием ведущей. Ей упрекнули в том, что звезда жила за границей все время, а через полтора года приехала "обучать манер". Другие считают, что неэтично навязывать правила поведения, если каждый гражданин переживает безумный стресс.

Известно, что в Украину приехали муж Ольги и ее дети – дочь Евдокия и сын Валерий. Супруги даже публиковали редкое фото из Львова.