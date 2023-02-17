Ольга Фреймут показала фото взрослой дочери и трогательно поздравила ее с днем рождения

Украинская телеведущая Ольга Фреймут порадовала поклонников фото старшей дочери Златы Митчелл. Она нежно приветствовала девушку с днем рождения.

Отметим, что Злате 17 февраля исполнилось 17 лет. Итак, по случаю праздника Фреймут поделилась фотографией дочери и посвятила ей трогательные строчки в Instagram-Stories.

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Ольга Фреймут призналась, что гордится дочерью.

Моя гордость, доченька, с днем рождения! Уникальная, бунтарская, сильная и красивая! Люблю безгранично,

– написала телеведущая.



Фреймут показала фото дочери Златы / Скриншот

Добавим, что Злата в свой день рождения также поделилась фотографиями в соцсетях. 17-летняя девушка на фото позировала в длинном платье и пальто на улице.

"Еще один год создание реальности и исполнение ее по-своему! 17 на 17!", – написала под фото Злата.



Фреймут также оставила свой комментарий под сообщением дочери. "Ты такая единственная, как сильно я тебя люблю, доченька. Все пожелания скажу приватно", – написала звездная мама.

К слову, самая старшая дочь Ольги Фреймут Злата учится в частной школе в США. Ей 16 лет, и она достаточно активно ведет свой инстаграмм, где ей часто "прилетает" хейт. Звездная мама вступилась за девочку и упрекнула тех, кто обсуждает ее в сети.

Кроме того, Злата помогает Украине. Девочка провела благотворительный аукцион в своей школе в Санта-Барбаре и собрала 260 тысяч долларов на обучение украинцев.