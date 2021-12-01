Ольга Фреймут ошеломила изысканным образом: фото в черном наряде и с красной помадой
Источник:инстаграм Ольги Фреймут
Телеведущая Ольга Фреймут опубликовала новое фото, на котором показала изысканный женственный образ – в черном наряде и с красной помадой на губах.
Ольга Фреймут продолжает делиться полезными советами на тему этикета. Накануне новогодне-рождественских праздников она рассказала о разных типах сообщений.
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Образ Ольги Фреймут
Звезда дополнила публикацию красивой фотографией. Ольга позировала на камеру, сидя в фешенебельном заведении. Она надела элегантный черный наряд. Роскошные волосы уложила в легкие локоны и забрала набок. На лице Фреймут был безупречный макияж с красной помадой на губах.
Знаменитость подписывала открытки собственного издательства и смаковала ароматный чай.
Ольга Фреймут в черном костюме и с красной помадой / Фото из инстаграма ведущей
Текст публикации Ольги Фреймут:
- Лаконичное спасибо, особенно письменное, укрепляет дружбу, карьеру, любовь.
- Остросюжетная и суетливая жизнь повлияла на манеры, сократила форму, но не отменила содержание.
- Благодарственное письмо звучит грандиозно, но на самом деле – это может быть сообщение на одно предложение в соцсетях.
- Открытку от руки пишем после формальных или особых событий – свадеб, протокольных мероприятий или долгого уикенда в загородном доме друзей. Никогда не начинаем с "спасибо". Сперва говорим о чем-то особенном, что запомнилось больше всего.
- Пообедали с подругами – напишите "сообщение-спасибо".
- Бабушка прислала любимое варенье и лоток яиц из деревни – поблагодарите телефонным звонком.
- Деловая встреча вдохновила – напишите об этом партнеру. Даже если он такой крутой, что словно из стратосферы.
- Дети пишут благодарственные открытки с момента, как научились держать в руке карандаш. Бабушкам, дедушкам, друзьям после веселой гостины. Сначала это могут быть рисунки и несмелые слова с ошибками, а потом это станет привычкой, которая поспособствует легкой коммуникации.