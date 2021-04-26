Ольга Фреймут принадлежит к тем знаменитостям, которые редко рассказывают о личной жизни. Она обнародовала чувственный кадр, где показала искренние чувства к своему избраннику.
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Фото Ольги Фреймут с мужем
Телеведущая и Владимир Локотко живут в браке и воспитывают двух общих детей – сына Валерия и дочь Евдокию. Однако семейную жизнь они держат как можно дальше от посторонних глаз. Лишь иногда Ольга радует поклонников фотографиями, на которых позирует в объятиях любимого.
На новом снимке Фреймут предстала перед камерой, нежно прижавшись к мужу. Женщина закрыла глаза и нежно обняла Владимира. Они оба мило улыбались и наслаждались моментом.
"Сегодня день нашей свадьбы", – написала в публикации Ольга и дополнила текст смайликом в виде сердечка белого цвета.
Ольга Фреймут с мужем / Фото из инстаграма Ольги Фреймут
В комментариях подписчики поздравляют супругов с праздником и оставляют много приятных слов.
- "Держитесь крепко! Счастья вам!"
- "Самые искренние поздравления!"
- "Какие красивые, нежные, хрупкие и окрыленные любовью! С праздником!"
- "Желаем счастливой супружеской жизни!"
- "Желаю счастья и благополучия! Пусть огонек вашей любви никогда не угасает!"