Ольга Фреймут принадлежит к тем знаменитостям, которые редко рассказывают о личной жизни. Она обнародовала чувственный кадр, где показала искренние чувства к своему избраннику.

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Фото Ольги Фреймут с мужем

Телеведущая и Владимир Локотко живут в браке и воспитывают двух общих детей – сына Валерия и дочь Евдокию. Однако семейную жизнь они держат как можно дальше от посторонних глаз. Лишь иногда Ольга радует поклонников фотографиями, на которых позирует в объятиях любимого.

На новом снимке Фреймут предстала перед камерой, нежно прижавшись к мужу. Женщина закрыла глаза и нежно обняла Владимира. Они оба мило улыбались и наслаждались моментом.

"Сегодня день нашей свадьбы", – написала в публикации Ольга и дополнила текст смайликом в виде сердечка белого цвета.



Ольга Фреймут с мужем / Фото из инстаграма Ольги Фреймут

В комментариях подписчики поздравляют супругов с праздником и оставляют много приятных слов.