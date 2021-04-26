Ольга Фреймут належить до тих знаменитостей, які рідко розповідають про особисте життя. Вона оприлюднила чуттєвий кадр, де показала щирі почуття до свого обранця.

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Фото Ольги Фреймут з чоловіком

Телеведуча та Володимир Локотко живуть у шлюбі та виховують двох спільних дітей – сина Валерія та доньку Євдокію. Проте сімейне життя вони тримають якомога далі від сторонніх очей. Лише інколи Ольга тішить прихильників фотографіями, на яких позує в обіймах коханого.

На новому знімку Фреймут постала перед камерою, ніжно притулившись до чоловіка. Жінка заплющила очі та ніжно обійняла Володимира. Вони обоє мило усміхалися та насолоджувалися моментом.

"Сьогодні день нашого весілля", – написала в публікації Ольга та доповнила текст смайликом у вигляді сердечка білого кольору.



Ольга Фреймут з чоловіком / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

У коментарях підписники вітають подружжя зі святом та залишають багато приємних слів.