Джамала является одной из самых популярных артисток в украинском шоу-бизнесе, поэтому к ее личной жизни всегда приковано внимание общественности. Исполнительница умело совмещает карьеру, воспитание детей и супружескую жизнь. Она счастлива, потому что теперь постоянно рядом есть самые главные мужчины в ее жизни, ради которых готова на все.

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История любви Джамалы и Сеит-Бекира Сулейманова

До свадьбы пара держала личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Джамала не рассказывала о любимом и скрывала его от публики.

Впоследствии стало известно, что избранник артистки – крымский татарин Сеит-Бекир Сулейманов. Он родом из Симферополя. Получал образование в КНУ имени Тараса Шевченко, а также окончил курсы в Киевской школе экономики. Мужчина работает экономистом, после свадьбы открыл кофейню TAKAVA Coffee-Buffet. Также Сеит-Бекир участвует в социально-политических проектах, направленных на решение проблем крымскотатарской молодежи.

Мужчина познакомился с будущей женой на одной из встреч крымских татар. Узнав, что Сеит-Бекир далек от творчества, Джамала испугалась, ведь не была уверена в том, что они смогут найти общий язык.

Однако впоследствии они решили продолжить общение и все сомнения исчезли. Джамала рассказывала, что они прежде всего были друзьями, которые могли рассказать друг другу абсолютно все.

26 апреля 2017 года влюбленные сыграли свадьбу. Официальная церемония состоялась утром в Исламском культурном центре в Киеве. После нее празднование продолжилось в одном из загородных ресторанов в семейном кругу.

Уже в марте 2018 года они впервые стали родителями. Джамала родила сына, которого назвали Эмиром-Рахманом. Через 2 года у супругов родился второй сын – Селим-Гирай.

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