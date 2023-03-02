Жураковская со слезами вспомнила, как жила в подвале во время боев за Макаров: "Спала одетой"

Украинская актриса Олеся Жураковская со слезами на глазах вспомнила, как несколько недель выживала с детьми и пожилыми людьми в подвале, пока в Макарове под Киевом шли бои. Чтобы успокоить и развлечь детей, артистка учила их перевязывать раны, составляла план спасения и декларировала стихи.

Вместе с Олесей Жураковской в подвале жили 2 ребенка, один мужчина и 6 женщин, двое из которых были в пожилом возрасте. Звезда признается, что она всегда спала одетая и обутая, чтобы быть готовой в любой момент бежать и спасать кого-то.

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Она вспоминает, что ужаснее всего в этот период было составить план, кого она в первую очередь будет выносить, если сложится такая ситуация.

Вокруг меня родные люди, и я думала, как я буду действовать. Ясно, что сначала это были детки. Это самое ужасное из того, что я переживала, потому что понять, кого я буду тащить первым, я не могла,

– говорит Жураковская.

Актриса добавляет, что во дворе все время стоял ее автомобиль, который она каждый день проверяла. Было и такое, что она подзаряжала аккумулятор под обстрелами.

Как Олеся развлекала детей в подвале:

читала сказки,

проводила в игровой форме "школу молодого бойца" – учила, как падать, как перевязывать раны.

"Самое страшное – это реакция детей, когда они не могут контролировать страх и кричат, и плачут. Я говорила, что это наши. В какой-то момент я поняла, какие звуки были от наших, а тогда были совсем не наши", – рассказала Жураковская.

Смотрите интервью с Олесей Жураковской: видео

К слову, украинские звезды вспомнили, как встретили утро 24 февраля, который длится уже 365 дней. В соцсетях артисты откровенно поделились фото и рассказали личные истории о том, как прожили то жуткие утро год назад.