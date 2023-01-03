Дочь Поляковой наворожила, вернется ли Олег Винник в Украину

Дочери Оли Поляковой приехали в Украину из Британии на каникулы. В Лондоне Маша увлеклась картами таро, поэтому в прямом эфире в инстаграме нагадала, приедет ли Олег Винник в Украину.

Любимец миллионов женщин Олег Виник исчез из публичного пространства еще 8 месяцев назад. Из-за войны и проблем со здоровьем он перебрался в Берлин, поэтому украинцев интересует, планирует ли артист возвращаться к своим волчицам. На этот вопрос ответила 17-летняя Маша Полякова.

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Вернется ли Олег Винник в Украину

Он вернется, чтобы снова сиять на сцене,

– заявила Маша Полякова.

"Ну, конечно, вернется. Что он вас, волчицы, бросит или что? Вылечится и приедет. Все будет хорошо, приедет к вам ваш Винник. Будете дальше петь", – добавила певица.

Напомним, в июне 2022 года Оля Полякова первая в шоу-бизе рассказала, куда исчез Олег Винник. Она объявила, что у певца "серьезные проблемы со здоровьем", из-за которых он и ушел из соцсетей в апреле после Пасхи. "Олег – не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной", – акцентировала звезда.

После того как Валерий Харчишин заявил, что для Винника "войны нет", а Иван Леньо из Kozak System назвал его "молчаливым бараном", адвокат артиста включился – подтвердил слова Поляковой о проблемах со здоровьем. Он объявил, что тот лечится в Берлине, но и волонтерит – покупает автомобили для ВСУ через свой благотворительный фонд "Волчица". Это подтвердил муж Оксаны Билозир, который показывался с Олегом Винником на фото из Германии.