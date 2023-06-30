Я эти деньги никогда не видел, – Олег Винник впервые прокомментировал спор с продюсером

Олег Винник с началом полномасштабной войны уехал в Германию. Недавно он заявил, что молчал о войне, потому что у него не было доступа к страницам в соцсетях. По его словам, виновен в этом его продюсер Александр Горбенко.

Об этом артист заявил в интервью украинской журналистке Виктории Курочке. Видео она опубликовала на своем ютуб-канале КРП.

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Интересно, что в разговоре Винник подчеркнул, что у него нет доступа к аккаунтам в соцсетях. По его словам, бывший продюсер закрыл все доступы и поменял пароли на странице артиста в Фейсбуке и Инстаграмме.

Но отметим, что 29 июня певец опубликовал первый пост в Инстаграм, в котором сообщил, что хочет вернуть деньги за билеты на некоторые из его выступлений Написал ли это Винник лично или его продюсер – неизвестно.

Кроме того, в видео певец утверждает, что его спор с продюсером будут решать представители закона. В частности, Винник говорит, что не получал прибыли с его аккаунта в YouTube.

Годами говорю: "Сань, ты же понимаешь, рано или поздно у меня налоговая спросит, приедет ко мне домой, спросит: гипотетически вы там сделали большие деньги..." И я не буду отвечать за свой канал в YouTube, потому что я от него не имел этой суммы. Я эти деньги никогда не видел, пусть мне кто-нибудь докажет, кто их получил,

– заявил Олег Винник.

Певец отметил, что есть закон и юридические лица, которые этим занимаются, все докажут. Если окажется, что Олег Винник неправ, он "извинится перед всеми людьми".

Смотрите интервью с Олегом Винником: видео

Напомним, что ранее продюсер Александр Горбенко сообщил, что приостановил сотрудничество с Олегом Винником, который сейчас за границей. Он подчеркнул, что права на песни певца "фактически принадлежат его компании".