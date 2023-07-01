Я выпивал, – Олег Винник честно ответил на слухи о зависимости

На днях вышла вторая часть интервью с Олегом Винником. Певец, признался, имел ли когда-нибудь алкогольную зависимость. Также он назвал спиртное, которое любит больше всего.

Олег Винник, который впервые озвучил имя жены, решил наконец прокомментировать слухи о зависимости Ведь неоднократно в сети говорили, что у певца проблемы с алкоголем.

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Певец об употреблении алкоголя

Винник позволял себе выпивать спиртное, но никогда не страдал от алкогольной зависимости.

Я никогда не скажу, что не выпиваю. Я выпивал, столько, сколько мне было нужно. Никогда не был бух,

– откровенно сказал артист.

Как сообщил исполнитель, он отказался от алкоголя из-за состояния здоровья. К тому же не пьет его уже продолжительный период.

"Хотя очень люблю пиво", – добавил Винник.

Интервью с Олегом Винником: смотрите видео онлайн

Алкоголь и наркотики в жизни звезд