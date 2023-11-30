Новое фото украинского артиста опубликовала руководитель фан-клуба Олега Винника Валерия Барон. Она показала снимок Винника в компании с волонтерами.

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Новое фото Олега Винника

По словам Барон, к Олегу Виннику обратились волонтеры из благотворительного фонда "Буцкие Ангелы". Певец помогал с поисками автомобиля на фронт и передал другие нужные вещи, которые собирал с коллегами в Германии.

Артист с улыбкой позировал в очках и кепке. Волосы он собрал в хвост.



Олег Винник на новом фото с волонтерами / Фото из инстаграма Валерии Барон

Олег Винник не возвращается на сцену

Несколько недель назад в сети бурно обсуждали вероятный возврат Винника на сцену. Слухи подогрел блогер-сплетник Богдан Беспалов, заявивший, что у исполнителя серьезные финансовые трудности. Поэтому он вроде бы хочет устраивать благотворительные концерты за границей, чтобы выйти из денежного кризиса.

В команде Олега Винника ответили, что артист не будет комментировать сплетни. Очевидно, в Украину он тоже возвращается.

"Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", – заявила Валерия Барон.