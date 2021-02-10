Украинский певец, любимец женщин Олег Винник стал звездным детективом шоу "Маска". Также у него была возможность побывать участником программы. Артист признался, что это настоящее испытание, ведь спеть так, чтобы тебя не рассекретили, очень трудно.

Шоу "Маска" покорило украинских зрителей. Они с нетерпением ждут новый выпуск, в котором в очередной раз увидят загадочных героев. Олег Винник, который также в первом эфире был участником проекта, рассказал о своих впечатлениях от шоу.

Читайте также В шоу "Маска" извинились перед Тиной Кароль за слова Поляковой

Олег Винник о шоу " Маска"

Исполнитель поделился, он рад тому, что имел возможность принять участие в "Маске". Ему было интересно узнать, как участники готовятся к эфиру, как чувствуют себя в огромных костюмах.

Олег рассказал, что для каждого эфира нужно готовить новую композицию. Для того, чтобы выбрать песню на первый выпуск певцу понадобилась неделя. Он старался, чтобы достойно выступить и не рассекретить себя.

Это титанический труд. Могу себе представить сколько бессонных ночей было у других участников. Финалистам пришлось готовить 12 разных по стилю песен для 12 эфиров. При этом постоянно нужно петь так, чтобы запутать детективов и зрителей,

- признался Винник.

Артист поделился, что для творческого человека такой опыт очень ценен и интересен, однако находиться в маске, костюме очень сложно. Там очень жарко, поэтому выступления являются настоящим испытанием.