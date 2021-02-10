Український співак, улюбленець жінок Олег Винник став зірковим детективом шоу "Маска". Також у нього була можливість побувати учасником програми. Артист зізнався, що це справжнє випробування, адже заспівати так, щоб тебе не розсекретили, дуже важко.

Шоу "Маска" підкорило українських глядачів. Вони з нетерпінням чекають на новий випуск, у якому вкотре побачать загадкових героїв. Олег Винник, який також у першому ефірі був учасником проєкту, розповів про свої враження від шоу.

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Олег Винник про шоу "Маска"

Виконавець поділився, він радий тому, що мав змогу взяти участь в "Масці". Йому було цікаво дізнатися, як учасники готуються до ефіру, як почуваються у величезних костюмах.

Олег розповів, що для кожного ефіру потрібно готувати нову композицію. Для того, щоб обрати пісню на перший випуск співакові знадобився тиждень. Він старався, щоб гідно виступити та не розсекретити себе.

Це титанічна праця. Можу собі уявити скільки безсонних ночей було в інших учасників. Фіналістам взагалі довелося готувати 12 різних за стилем пісень для 12 ефірів. При цьому постійно потрібно співати так, щоб заплутати детективів та глядачів,

– зізнався Винник.

Артист поділився, що для творчої людини такий досвід дуже цінний та цікавий, проте перебувати у масці, костюмі дуже складно. Там надзвичайно спекотно, тому виступи є справжнім випробуванням.