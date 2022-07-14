Муж Оксаны Билозир показал, как на самом деле Винник помогает ВСУ из Берлина

Как выяснилось, армии Олег Винник помогает через мужа Оксаны Билозир Романа Недзельского. 9 июля он отправил на передовую боевую "Волчицу", которую певец купил в Германии.

В Винницу авто пригнали два собратья Олега Винника. Сам он в Украину не приезжает, помогает ВСУ из Германии, из Берлина. Его "Волчица" досталась бойцам воинской части А7301.

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Муж Билозир показал "Волчицу" Олега Винника

Сегодня из Винницы на передовую отправляется еще одна боевая "Волчица" от Олега Винника. Вместе к победе! Слава Украине! Слава нашим героям! Пусть живут и побеждают наши "Волчицы",

– написал Роман Недзельский.

"Нам бы еще таких пару Олегов Винников и Притул и "Укроборонпром" можно распускать", – пошутил он в комментариях.

Как на помощь Винника реагирует сеть:

"Ой, а мы здесь сегодня вспоминали эту песню и думали, где делся Олег. А здесь такая красота";

"Слава Богу, что с Олегом все ок. Потому что уже 3 месяца от него никаких известий. И спасибо Олегу за участие, помощь и поддержку в тяжелое для страны время";

"Олег – настоящий украинец. Делает добрые дела и не любит кичиться";

"Благодарю всех, кто приближает победу. Конечно, радуюсь, что Олег Винник не остался в стороне. Хотя я никогда в нем не сомневалась";

"Спасибо Олегу Анатольевичу за поддержку! Верю в победу! Вы наша гордость";

"Респект, супер, молодец. Настоящий патриот Украины. Настоящий украинец. Гордость и герой Украины. Горжусь Олегом Винником и никогда не сомневалась";

"Слава Украине! Слава нашим защитникам! Низкий поклон всем и каждому, кто приближает нас к победе";

"Спасибо. Это очень своевременно и нужно, как воздух";

"Искренняя благодарность".

Роман Недзельский – муж артистки и экс-министерки культуры Оксаны Билозир, бывший директор Дворца "Украина", экс-заместитель генерального директора Национальной телекомпании Украины. Сейчас служит в рядах ВСУ.

Почему Винник исчез из шоу-биза

В последний раз Олег Винник выходил на связь 24 апреля – поздравлял украинцев с Пасхой. Из соцсетей певец исчез почти на три месяца, и только 12 июля его адвокат сообщил, что он живет и лечится в Берлине, потому что еще до войны имел проблемы со здоровьем.

По словам адвоката, Винник не хочет "делать громкие заявления, красоваться, не желает пиариться во время беды", поэтому помогает по-тихому – покупает и доставляет в Украину авто с логотипом своего благотворительного фонда "Волчица".