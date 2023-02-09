"Не может стоять на сцене": в фан-клубе Олега Винника рассказали о его лечении в Берлине
Источник:"Зірковий"
Из публичного пространства Олег Винник исчез в апреле, чем спровоцировал волну хейта. Он не комментирует войну и не дает благотворительных концертов, потому что лечится в Берлине. Глава официального фан-клуба певца поделилась деталями.
Валерия Барон говорит, что еще за год до вторжения России у Олега Винника было "не все хорошо со здоровьем". Однако он не хочет афишировать эти проблемы, так что даже она точно не знает, от чего певец лечится в Берлине. Именно поэтому просит "не осуждать человека, пока не знаете всю информацию до конца".
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Как Олег Винник лечится в Берлине
Глава фан-клуба Олега Винника утверждает, что выступать он не может, но новые песни пишет, поэтому со сцены не уйдет.
Он находится в Германии, в Берлине. Он очень переживает за Украину, ему болит все, что здесь происходит. Но состояние его здоровья не очень позволяет ему быть в публичном пространстве. Он продолжает работать в студии, готовит новые песни. Он очень страдает без сцены сейчас, но так сложились обстоятельства и состояние здоровья, что сейчас стоять на сцене он не может,
– прокомментировала Валерия Барон.
Она не подозревает, когда Олег Винник возобновит музыкальную карьеру, но убеждена, что это произойдет сразу после того, как артист подлечится и наберется сил.
"Я думаю, что это будет зависеть от его общего состояния. Как только он будет чувствовать, что энергетически может обратиться к людям и имеет силы. Это должен быть тот Олег Анатольевич, которого мы привыкли чувствовать – с его улыбкой, посылом любви. А для этого должно быть соответствующее энергетическое состояние. А чтобы это энергетическое состояние было, нужно, чтобы было соответствующее состояние здоровья. Я думаю, что как только он почувствует, что готов, это произойдет. Очень верю, что это будет достаточно скоро", – добавила поклонница.
Олег Винник в июле с Романом Недзельским / Фото из фейсбука музыканта
Кстати, Валерия Барон отметила, что в Берлине Олег Винник не только лечится и создает новые треки, но и поддерживает ВСУ. Его благотворительный фонд "Волчица" активно помогает военным: "В начале это были автомобили, а теперь это и приборы ночного видения для спецподразделений, это и теплая одежда, и бронежилеты, и каски".
- Напомним, только в июле адвокат Винника нарушил молчание и объяснил, куда он исчез. Тогда подтвердились слова Оли Поляковой о "серьезных проблемах со здоровьем" и всплыла информация о его фонде "Волчица", который передает авто на фронт.
- Позже волонтерство артиста подтвердил муж Оксаны Билозир Роман Недзельский – показал боевую "Волчицу", доставшуюся бойцам воинской части А 7301.