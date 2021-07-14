Как сообщили в пресс-службе Олега Собчука, именно такую ​​цель – стать рекордсменом – он ставил перед путешествием Украины. Его путешествие начиналось в восточном поселке Меловое и завершилась в западном Чопе. Велотур длился 19 дней в июне 2021, а его протяженность достигла 2155 километров. Своим путешествием музыкант хотел популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи и призвал отказаться от вредных привычек.

К слову 2155 километров по Украине: Олег Собчук вернулся из большого турне на велосипеде

Я очень рад, что этот спортивно-социально-музыкальный велотур завершился такой наградой. Спасибо всем, кто мне помогал! Та поддержка, осуществлявшаяся в каждом городе как со стороны людей, для которых мы делали концерты, так и со стороны военных и велосообщества – полностью компенсировала любую физическую усталость. Это наша общая награда! Поэтому сейчас так приятно получать ее за нашу цель – доказать, что здоровый образ жизни – это реально просто, возможно, полезно и круто,

– комментировал свое путешествие Олег Собчук после его завершения.



Олег Собчук провел велотур Украина / Фото пресс-службы Олега Собчука

Официально зафиксированные результаты рекорда Украины:



Старт – 8 июня 2021, п.г.т. Меловое (Луганская область).

Финиш – 27 июня 2021, г. Чоп (Закарпатская область).

Преодоленная дистанция – 2155 километров

Потраченное время – 19 дней

Первый украинский артист рекордсмен получил диплом, подтверждающий факт регистрации рекорда Украины и выступающий свидетельством всеобщего признания.



Олег Собчук попал в Книгу рекордов Украины / Фото пресс-службы Олега Собчука