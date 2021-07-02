Его велотур продолжался с 8 по 28 июня, а маршрут пролегал из крайней восточной точки в Меловом на Луганщине, и до Чопа на Закарпатье, сообщают в пресс-службе артиста. Артист проехал 2155 километров, а между остановками устраивал бесплатные концерты, фан-встречи, пресс-конференции и квартирники для всех желающих, а также для защитников украинской границы на Востоке Украины.

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Мы назвали наш велотур "НЕзалежний". Независимый – от всего, что нас разрушает: от алкоголя, табака, наркотиков... И поддержка, которая осуществлялась в каждом городе, как со стороны людей, для которых мы делали концерты, так и со стороны военных и велообщества – полностью компенсировала любую физическую усталость. Было очень приятно, когда благодарили за нашу цель – доказать, что здоровый образ жизни – это реально просто, возможно, полезно и круто,

– рассказал Олег Собчук.

Тур "НЕзалежний" Олега Собчука и его коллег проходил через такие города:

Меловое – Северодонецк (157 километров)

Северодонецк – Покровск (140)

Покровск – Мариуполь (165)

Мариуполь – Бердянск (85)

Бердянск – Мелитополь (120)

Мелитополь – Запорожье (125)

Запорожье – Днепр (84,6)

Днепр – Кривой Рог (146)

Кривой Рог – Кропивницкий (120)

Кропивницкий – Умань (166)

Умань – Винница (160)

Винница – Хмельницкий (122)

Хмельницкий – Тернополь (112)

Тернополь – Львов (129)

Львов – Моршин (83)

Моршин – Мукачево (167)

Мукачево – Ужгород (41,1)

Ужгород – Чоп (25)

К слову, самые яркие воспоминания о велотуре "НЕзалежний" музыканты из группы "СКАЙ" обещают выпустить в формате видеоблога на официальном ютуб-канале коллектива.