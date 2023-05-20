Из-за придурка чешут всех под один гребень, – фронтмен "СКАЙ" возмутился из-за правил Минкульта

Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук эмоционально высказался о новых правилах на выезд за границу мужчин-артистов. Он возмущен, что из-за таких, как Щегель и Голубков начали "чесать всех под одну гребенку".

Олег Собчук не уважает коллег-мужчин, которые сбежали из Украины после вторжения России, но и ужесточения требований на выезд через Министерство культуры и информационной политики тоже не одобряет. По его мнению, это было импульсивное решение после скандала со стендапкомиком Андреем Щегелем.

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Олег Собчук из "СКАЙ" возмущен из-за правил Минкульта на выезд мужчин-артистов

Из-за какого-то придурка начали чесать всех под одну гребенку, это несправедливо. Должен быть индивидуальный подход. Должны проверять каждого отдельно. Если группа или музыкант подается – его должны проверить отдельно и тогда либо давать, либо не давать права на выезд,

– возмутился Олег Собчук.

Он считает, что нельзя "руководствоваться эмоциями из-за одного придурка", поэтому ожидает упрощения системы выезда для порядочных артистов или возвращения предыдущей.

"У нас послужной список хороший. Правильные и адекватные группы и исполнители не только должны выезжать, необходимо способствовать тому, чтобы они ехали, выступали, доносить информацию за границей, собирали донаты, возвращались в Украину и помогали ВСУ", – добавил лидер группы "СКАЙ".

Дело в том, что на лето 2023 года у группы запланирован тур по США и Канаде, но они не уверены, что удастся выехать: "Мы последний раз были за границей в октябре. Выйдет ли выехать – мы не знаем. Прошлым летом во время заграничных туров мы заработали для ВСУ, закрыли вопросы потребностей для наших снайперов и, соответственно, вернулись в Украину".

Напомним, еще в начале большого вторжения Олег Собчук из группы "СКАЙ" осудил мужчин, бегущих за границу. Он отмечал, что помогать стране кто чем может, кто чем умеет – это прямая обязанность перед государством, народом, семьями.