"Червона калина" и колядки: Олег Скрипка захватил выступлением на киевском вокзале

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка выступил на центральном киевском вокзале. Он спел для жителей и гостей города колядки и песни.

Украинский музыкант и лидер группы "ВВ" Олег Скрипка устроил импровизированный концерт в канун Нового года. Он выступил для киевлян и гостей на железнодорожном вокзале.

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Олег Скрипка выступил на вокзале

Коллектив устроил импровизированную сцену вблизи элеватора. Участники "Воплі Відоплясова" играли на инструментах, а Олег Скрипка вживую исполнял песни.

Исполнитель спел колядку "Добрий вечір тобі" и легендарную песню "Ой у лузі червона калина". Чтобы послушать небольшой концерт, к вокзалу собралась большая публика.

Предновогодний концерт на Центральном железнодорожном вокзале,

– поделился Олег Скрипка

Добавим, на киевском Центральном железнодорожном вокзале несколько недель назад импровизированно выступал Святослав Вакарчук. Тогда он рассказывал, что увидел вокзал с другой стороны, как пункт или крепость несокрушимости.

"Вспомнил, как весной был на вокзале во Львове и тогда почти все люди ехали за границу. Сегодня кто-то встречает, пусть и на очень коротких пару дней, своего защитника, кто-то едет домой в освобожденный Херсон или Изюм, едут свои к своим по стране, работают, живут. Потому что вся наша Украина – это крепость несокрушимости".