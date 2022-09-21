Тероборона Барселоны, – Олег Скрипка об артистах за рубежом и тех, кого действительно уважает

Украинский артист Олег Скрипка высказался об артистах, пересиживавших войну за границей. Также он назвал коллегу, который его приятно удивил.

Лидер группы "ВВ" Олег Скрипка недавно отправился в благотворительный тур по странам Европы. Он высказался о тех звездных коллегах, которые были за границей все время, и рассказал, как называет их в шутку.

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Олег Скрипка об артистах за границей

Мы называем некоторых артистов – терроборона Барселоны. Постящие желто-голубые фото в инстаграмме, находятся в Барселоне, или в Италии, или на Мальдивах, пускают крокодиловую слезу. Как только произошла война – поехали с гастролями по всему миру. Чкурнули из Украины неделю до войны, или после войны,

– признался певец.

Олег Скрипка отметил, что в первые дни войны в Киеве почти не осталось звезд – все они выехали. Поддерживать бойцов было некому.

"Когда нужно было в первые дни войны играть ВСУ или за терроборону, или для детей, на самом деле артистов было очень мало в Киеве. Бить себя в грудь где-то в Мадриде или Гамбурге очень прикольно. Я тоже здесь в Европе, может, сам на себя так рассказываю".

, 14 сентября группа "ВВ" должна была дать благотворительный концерт в Гамбурге. Выступление не состоялось, – по мнению Олега Скрипки, это "тайные силы Германии". "Начинают отменять наши концерты под эгидой, что украинцы – это фашисты, и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы все понимаем, откуда здесь ноги растут". Добавим, что на следующий день группе удалось добиться своего и выступить в Гамбурге.

Музыкант добавил, что пренебрежение – "не конструктивная эмоция". Он просто называет факты, которые каждый может обдумать для себя самостоятельно. "Каждый человек находится перед зеркалом собственной совести, это его решение и ответственность. Для меня есть люди, которые просто за бабки и они не могут по-другому, это их сущность".

Кого Скрипка уважает

Олег Скрипка добавил, что среди украинских звезд есть "серьезные классные люди", проявившие себя с лучшей стороны с началом большой войны.

Есть некоторые артисты, которые сейчас находятся на фронте. К примеру гитарист Евгений Рогачевский из группы "ВВ" – он на фронте, непосредственно на передке. Это люди вообще сделали очень важный и трудный, ответственный выбор. Но они бы уже не играют на гитарах, а стреляют из автоматов. Я таких людей безгранично уважаю,

– сказал артист.

"Например, мой дружбан Коля Серга. Он талантливый артист, хороший человек, я его давно знаю, уважаю, но я к одесситам серьезно не относился, потому что это жертвы российской пропаганды. А здесь Коля Серга переходит на украинскую, пишет прекрасную поэзию, идет в ВСУ. Никогда не мог ждать этого от Коли. Это настоящий сильный человек, который понимает, что и как. А есть такие, что написали пару песен на украинском, а потом продолжили лабуду эту петь и едут там пускать слезу и собирать донаты, которые идут непонятно куда. Есть разные люди. Красота жизни в том, что золото никогда на поверхности не плавает. Если потребляем то, что на поверхности, то это далеко не золото".