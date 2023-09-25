Совершили культурное преступление, – Олег Скрипка эмоционально высказался о Лободе и Брежневой

С началом полномасштабного вторжения некоторые артисты, которые жили и выступали в России, "переобулись" и теперь поддерживают Украину. К ним относятся Светлана Лобода и Вера Брежнева. Теперь их позицию прокомментировал лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Он убежден, что певицы "совершили культурное преступление" и война в Украине, в частности, на их совести. Поэтому ему сложно их простить.

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Олег Скрипка высказался о Лободе и Брежневой

По мнению артиста, следует совершить так, чтоб культурные преступления не имели срока годности. Тогда украинцы будут помнить все действия знаменитостей и не будут делать ошибок, которые были раньше, когда они прощали позорные поступки звездам.

Война в Украине, потому что первоначально было совершено культурное преступление, в том числе и этими деятелями, этими существами. От того, что они 25 февраля переписали свои тексты на украинский, и от того, что они сейчас типа поддерживают Украину, их преступление не перестает существовать. И война в Украине — это, в частности, на их совести. И таких персонажей очень много,

– поделился исполнитель.

Интервью с Олегом Скрипкой: смотрите видео онлайн

Позиция Лободы и Брежневой по поводу войны в Украине

Обе певицы до 24 февраля 2022 года жили и активно строили карьеру в России.

Светлана Лобода только через неделю после вторжения заговорила о войне, но она не ответила, кто агрессор, а украинцев назвала "маленькими людьми". Позже она уехала из России и разорвала все связи со страной-агрессором.

только через неделю после вторжения заговорила о войне, но она не ответила, кто агрессор, а украинцев назвала "маленькими людьми". Позже она уехала из России и разорвала все связи со страной-агрессором. Вера Брежнева после начала большой войны уехала в Италию. В марте она показала, как сортирует гуманитарку для Украины. Сама певица в соцсетях часто пишет на украинском языке. В шоубизе якобы утверждают, что Вера Брежнева помогает беженцам и ВСУ.

В то же время, исполнительницы продолжают петь свои русскоязычные хиты. Кроме того, они не раз уже попадали в громкие скандалы. В частности, Лобода публично унизила девочку, которая на ее концерте вышла с плакатом против исполнительницы.

Как другие звезды высказывались о Лободе и Брежневой

Анастасия Приходько осудила певиц. Она отметила, что для Брежневой и Лободы война началась в 2022 году, а для нее – еще в 2014 году.

"Нельзя одевать на себя флаг Украины и петь песни на русском… Или ты с флагом говоришь по-украински, или не одевай его на себя. Потому что это двойные стандарты… Что касается Лободы, то одевать флаг как платье, когда под флагом гибнут наши ребята – это неуважение к государственному флагу. Зачем ты вообще поешь песни на русском?", — отметила Приходько.